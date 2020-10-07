Газпром отреагировал на штраф Польши

Газпром обжалует решение польского регулятора UOKiK о штрафе в $7,6 млрд по делу о строительстве газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в заявлении компании в среду, 7 октября.



"Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта Северный поток-2", - говорится в сообщении.



Газпром настаивает, что не нарушал антимонопольное законодательство Польши. "При обжаловании решения UOKiK, оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - отметили в холдинге.



Решение Польши также прокомментировали другие участники проетка, получившие штрафы. Англо-голландская Shell и австрийская OMV заявили о несогласии с решением UOKiK. Обе компании заявляют, что действовали с соблюдением антимонопольных правил.

