В Брюсселе на месяц закрывают бары и кафе из-за роста случаев коронавируса

Власти Брюссельского столичного региона в среду приняли решение закрыть все бары и пабы с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.



Новая мера вступит в силу в четверг в 7:00 по местному времени (8:00 мск), ограничение продлится как минимум месяц.



Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжать работать.



"Если мы ничего не будем делать, ситуация ухудшится", - цитируют СМИ слова главы правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта.



СМИ напоминают, что в классификации столиц европейских стран по уровню распространения коронавирусной инфекции Брюссель стоит на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.



Данные бельгийского исследовательского института Sciensano свидетельствуют, что среднесуточный прирост случаев коронавируса в Брюсселе с 27 сентября по 3 октября составил 2466 - на 57% выше показателей за предыдущий недельный период.



Во вторник телерадиокомпания RTBF сообщала, что бельгийцам из-за коронавируса придется с пятницы сократить круг ближнего общения до трех человек.



С кругом ближнего общения можно будет общаться без маски и не соблюдать социальную дистанцию. Что касается других контактов, к себе домой можно будет пригласить не более четырех человек. Это правило в равной степени относится и к встречам в ресторанах, кафе и отелях.



Такая мера продлится месяц, после чего власти снова проанализируют эпидемиологическую ситуацию.



В Бельгии с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 134 тыс. заражений коронавирусом, более 10 тыс. инфицированных скончались.

