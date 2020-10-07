У Путина отреагировали на отчет ОЗХО по ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) делает общие заявления об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что их надо подтверждать профессиональной информацией.



"Что касается опубликованной информации ОЗХО, то еще раз повторяю, нам предстоит еще эту информацию получить. Пока что мы с вами слышали только общие утверждения", - сказал Песков.



Также он отметил, что Россия не проводит работы, связанные с разработкой или доработкой химического оружия из-за того, что РФ является участницей соответствующих конвенций о запрете химического оружия.



Накануне в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

