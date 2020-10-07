В Минске пояснили "переименование" Украины, Литвы и Польши

Глава государственного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев пояснил, что Украину, Польшу и Литву на государственном телеканале СТВ "переименовали" в ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом в среду, 7 октября, сообщает TUT.by.



Также он заявил про желание таким образом "подчеркнуть наше общее и славное прошлое".



По мнению Кривошеева, подписание Украины, Польши и Литвы названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", "подчеркивало общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".



При этом он не скрывает, что эти титры стали ответом на заявления стран-соседей Беларуси: "Белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге".



Он также отметил, что судя по острой реакции в названных странах, инициаторов переименования "действительно услышали".

