Эстония отозвала своего посла из Белоруссии

Эстония решила отозвать для консультаций своего посла в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии необоснованны и вызывают сожаление.



В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов Эстония вызывает из Минска своего посла в Таллин для консультаций, заключил Рейнсалу.



Ранее отозвали своих послов из Белоруссии Литва, Польша и Латвия. По данным источника в МИД ФРГ, временно покинул Минск и посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер.



9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

