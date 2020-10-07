Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский"
Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский" в условиях карантина. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.
Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийской".
Так, болельщиков просят придерживаться следующих правил поведения на стадионе:
держать социальную дистанцию не менее 1,5 м друг от друга;
находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37,2, вход будет запрещен);
не занимать иное место кроме того, которое указано в билете;
избегать рукопожатий;
избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении до и с места;
кашлять и чихать только в салфетку или в сгиб локтя;
есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
следовать всем инструкциям стюардов и офицеров безопасности в отношении санитарных и гигиенических мероприятий;
соблюдать порядок очереди на стадионе.