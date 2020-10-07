Найден способ построить город на Луне

Ученые нашли способ построит целые города на Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученый из японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.



По мнению специалисты и его коллег, для строительства на спутнике баз для длительного пребывания людей, и даже городов, можно использовать вертикальные лавовые тоннели.



Эти образования появились вследствие извержений вулканов в недрах Луны, в ходе ее формирования. Такие лавовые трубки составляют минимум 100 метров в ширину, и достигают 50 километров в глубину. Они могут защитить поселения от радиации и метеоритов.

