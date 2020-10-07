Литва заблокировала выделение денег Беларуси по программе ЕС

Литва заблокировала выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Литвы Божену Заборовску-Зданович.



"Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам", – сказала она. По словам представителя МВД, один из замороженных платежей составлял около 3 млн евро.



Как указала Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению.



Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларуси, Литвой и Латвией. ЕС планировал выделить на нее 18,4 млн евро в 2020 году, 10,7 млн евро в 2021 году и 3,5 млн евро в 2022-2024 годах.

