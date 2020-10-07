Полиция открыла 11 уголовных дел по кандидатам-двойникам на местных выборах

Полиция открыла 11 уголовных дел по факту регистрации кандидатов-двойников на местные выборы в Украине. Правоохранительные органы отдельно отметили регистрацию двойников мэра Умани Александра Цебрия.



Об этом сообщает сайт Национальной полиции.



Заместитель начальника главного следственного управления Руслан Дударец отметил, что только по ситуации в Умани были открыты два уголовных производства.



"Самый вопиющий факт - регистрация "двойников" мэра Умани. Сейчас по этим фактам открыто два криминальных производства, продолжается досудебное следствие", - заявил Дударец.



Также он отметил, что существенное количество уголовных производств, связанных с подкупом избирателей и препятствованием избирательному законодательству.



"По этим фактам начато 47 и 38 криминальных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации по нарушению избирательных прав граждан".

