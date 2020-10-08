Избран новый глава Академии наук

Президентом Национальной академии наук избран Анатолий Глебович Загородний. Об этом сообщает пресс-служба НАН в среду, 7 октября.



"7 октября 2020 состоялись выборы Президента Национальной академии наук Украины. Путем тайного голосования Президентом Национальной академии наук Украины был избран академик Анатолий Глебович Загородний", - сказано в сообщении.



При этом Telegram-канал Тень на плетень пишет, что его кандидатуру поддержали 426 академиков и членов-корреспондентов из 637 голосовавших.



Отметим, что Анатодий Загородний является физиком-теоретиком. Ранее он занимал должность вице-президента НАН Украины.



Напомним, 19 августа выдающийся украинский ученый, предыдущий глава НАН Борис Патон скончался на 102 году жизни.



Церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров, а захоронение прошло на Байковом кладбище.

