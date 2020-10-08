В ДНР прокомментировали слова Зеленского о Минских соглашениях

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Киев будет и дальше саботировать выполнение минских соглашений, чтобы не лишиться помощи западных партнеров.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом "Минска" и формулировкой некоторых пунктов минских соглашений.



"В случае разрешения конфликта киевская власть перестанет получать помощь от западных партнеров. Этого Зеленский допустить не может, поэтому будет и дальше саботировать минский процесс, затягивать его и пытаться переписать Комплекс мер", - сказал Пушилин.



Он подчеркнул, что ДНР выступает "за мирное дипломатическое урегулирование конфликта", но не на условиях Киева.



"В Комплексе мер четко зафиксирована последовательность действий выполнения минских соглашений, он был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН. Именно в таком порядке они должны выполняться украинской стороной", - добавил Пушилин.

