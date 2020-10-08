Минфин назвал сумму выплат по госдолгу

Украина должна выплатить около 3 млрд долларов до конца 2020 года по погашению и обслуживанию госдолга. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко на встрече с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в среду, 7 октября.

"Спад экономики ощутим, а дефицит государственного бюджета, как и плановые выплаты по обслуживанию государственного долга, значительны", - сказал Марченко.



Он подчеркнул, что продолжение финансового сотрудничества с ЕС является особенно важным в условиях пандемии COVID-19.



По его словам, украинская сторона благодарна ЕС за предоставление в июне этого года второго транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи и продолжение такого финансового сотрудничества в рамках оперативно начатой в июле этого года новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму 1,2 млрд евро.



Напомним, что ранее Минфин назвал риски для экономики в 2021 году. Тормозить рост украинской экономики в следующем году будет снижение транзита газа, низкий урожай, рост безработицы, снижение привлечения кредитов и Россия.



Также в Минфине сделали прогноз по "дыре" в госбюджете. До конца сентября дефицит поступлений в бюджет сократится до 13 млрд грн, а до конца года исчезнет.

