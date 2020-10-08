Партнеры "Газпрома" не согласны с Польшей по "Северному потоку-2"

Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток — 2" выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на них штраф в размере 10% от годового оборота.



Ранее UOKiK обязал российскую газовую компанию выплатить около 7,6 миллиарда долларов по делу магистрали, а партнеров проекта оштрафовал на 61 миллион долларов. Польский регулятор посчитал, что соглашения о финансировании строительства газопровода нарушает антимонопольное законодательство: оно якобы дает "Газпрому" и партнерам возможность стать владельцами акций Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит российскому концерну.



Решение UOKiK уже прокомментировали немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV, а также англо-голландская Shell.



"В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами", — заявили РИА Новости в Shell.



В OMV подчеркнули, что соблюдают все применимые законы. Как отметили в немецкой Uniper, компания не только не согласна с решением регулятора, но и рассматривает возможность его обжалования. Соглашения между партнерами проекта и "Газпромом", касаются не совместного предприятия, а финансирования и поэтому не попадают под уведомление UOKiK в соответствии с законодательством Польши о контроле за слияниями, указали в Uniper. Там также добавили, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет — в это время штрафы не подлежат оплате.



Что касается Wintershall Dea, то компания объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия. Комментарием французской Engie РИА Новости пока не располагает.



Сам "Газпром" уже также заявил о своей позиции. Он принципиально не согласен с решением UOKiK в отношении "Северного потока 2" и решением по штрафу, поэтому обязательно воспользуется правом на обжалование. "Газпром" подчеркнул, что проект реализуется не СП, а его дочерней компанией с привлечением заемного финансирования. Величина же штрафа говорит о желании Польши любыми средствами противодействовать проекту, считают в "Газпроме".

