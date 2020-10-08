«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку

«Союзмультфильм» совместно со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС снимает полнометражный фильм о Чебурашке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.



«Союзмультфильм» год назад получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского. Студии YBW это право дали по лицензии, по которой она будет получать роялти и выплачивать авторское вознаграждение создателям образа. Съемки фильма планируются на 2021 год, выход в прокат — на 2022 год.



Финансированием проекта займется YBW. По оценкам ее генпродюсера Эдуарда Илояна, создание фильма обойдется как минимум в 600 млн рублей — существенная часть денег пойдет на компьютерную графику. С помощью нее будет, в частности, воспроизведен Чебурашка, а в целом картина будет нерисованной.



Окончательно бюджет сформируют после утверждения сценария. Его уже пишут авторы сказки «Последний богатырь», которую YBW производит совместно с Disney.



СТС и «Россия 1» поделят число показов фильмов на ТВ: премьера предполагается на «России 1», а СТС получит еще несколько показов, рассказал гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.





