Вышел новый трейлер фильма «Доктор Лиза» с Хаматовой

Вышел второй трейлер фильма «Доктор Лиза» о враче-реаниматологе и филантропе Елизавете Глинке. Главную роль в картине исполнила Чулпан Хаматова.



Биографическая драма расскажет о Глинке, которая собирается вместе с мужем Глебом отметить 30-ю годовщину свадьбы. Для этого она берет перерыв в работе и хочет лишь совершить еженедельный прием пациентов на Павелецком вокзале. Однако обстоятельства вынуждают врача изменить свои планы.



Фильм выйдет в прокат с 22 октября. В нем также снимались Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие известные артисты. На прошедшем 31-м «Кинотавре» картина получила приз зрительских симпатий, набрав 8,5 балла из 10.



По словам ведущего продюсера фильма Александра Бондарева, лента должна заставить зрителя задуматься о смысле жизни, который заключается, вероятнее всего, в любви.



«Нет ничего важнее любви — не только к родителям или к детям, но к людям в целом, к человечеству. Елизавета Глинка умела любить всем своим существом и не делила людей на «чужих» и «своих». Ее любовь к людям была безусловной — а значит, настоящей», — рассказывает он.



Создатель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла в 2016 году в авиакатастрофе, когда сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя.





