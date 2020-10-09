Выход третьей части «Мира юрского периода» перенесли на 2022 год

Премьеру фильма «Мир юрского периода: Власть» перенесли с 11 июня 2021 года на 10 июня 2022 года. Об этом сообщается в официальном твиттере картины без уточнения причин.



«Последние три месяца я работал с экстраординарным актерским составом и съемочной группой над фильмом, которым нам не терпится поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного дольше, это того стоит. А пока будьте здоровы и берегите друг друга», — пишет режиссер фильма Колин Треворроу.



Картина станет третьей частью кинофраншизы. Съемки фильма начались еще в конце февраля, но из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. Работа над «Миром юрского периода 3» возобновилась 6 июля.



В главных ролях в фильме снимаются Крис Прэтт, Брайс Ховард, а также актеры оригинальной картины «Парк юрского периода» Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.





