Аренда экскаватора в Киеве: насколько это выгодно

Спецтехника работает на любой стройплощадке. Достать ее можно двумя путями – купить в постоянное пользование либо арендовать. Поговорим о том, какой способ более выгоден и том, какой экскаватор выбрать.

Что можно назвать более выгодным – аренду или покупку

Есть несколько значимых моментов, благодаря которым аренда экскаватора – это более выгодное решение.

Цена. Покупка экскаватора способна сильно повлиять на бюджет – средняя цена у такой техники довольно высока. Аренда – гораздо более выгодное решение. При желании можно арендовать не одну машину, а несколько разных, что приведет к дополнительной экономии.



Содержание техники. Машину надо хранить – желательно в крытом боксе или ангаре, но допустимо и на открытой площадке. Не обойтись без технического обслуживания – необходима регулярная замена моторного масла и прочих рабочих жидкостей. Отдельно стоит упомянуть ремонт – при покупке в постоянное пользование придется подыскивать специалиста. При аренде о техобслуживании и ремонте задумываться не стоит.



Персонал. При покупке в штате необходим оператор.

Брать экскаватор в аренду у Дримбуд Констракшн – выгодный вариант. Покупать такую технику в собственность – разумное решение только для крупной компании, в которой она будет постоянно загружена работой. Небольшой организации высокие расходы на технику и ее содержание будут не по карману.

Какой экскаватор предпочесть

Сначала надо определить тип машины, всего их три:

строительные – которые используются при рытье котлованов;



карьерные – такие используют на горнодобывающих предприятиях;



универсальные.

Главные критерии выбора

Какой будет работа, цикличной или постоянной. Экскаваторы с одним ковшом работают циклами – сначала роют, потом перегружают землю. Версии с двумя ковшами могут выполнять две задачи одновременно.



Вид шасси. Лучше использовать гусеничный вариант, если речь идет о работе в труднопроходимой местности. Колесная версия лучше подойдет, если вы планируете работать в городе.



Вид ковша – отвал или челюстной. Последний лучше подойдет для работы с сыпучими грузами, первый годится для уборки снега и разравнивания площадок.



Максимальная грузоподъемность машины и глубина ее копания.

Выбирать подходящую технику надо с учетом того, какие перед ней стоят задачи. Если вы планируете работу с сыпучими грузами – обзаведитесь моделью с крупным рабочим ковшом. Если же заниматься предстоит погрузочными работами, важна высокая грузоподъемность переднего ковша.