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- Французская студия создает "жесткие" NSFW-мультики
Французская студия создает "жесткие" NSFW-мультики
Французская студия выпускает беспрецедентно "жесткий" мультсериал с издевательствами над популярными героями. Ролики выпускает компания Bobby Prod и ее дочернее предприятие Bobbypills.
В коротких роликах появляются легендарные и популярные персонажи кино и поп-культуры от телепузиков до принцессы Леи из Звездных войн.
Мультипликационные ролики имеют различные тематики, но во всех присутствуют мазохизм, извращения, высмеивание религий, обнаженные гениталии и другие "крайности".
Большинство роликов сняты на французском языке, но их суть можно понять без перевода. Также есть дублированные на русский язык видео.
Предупреждение 18+
Пользователи сети по разному относятся к такому творчеству, но оно имеет своих поклонников. Многие ролики собирают сотни тысяч просмотров.