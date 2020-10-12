Французская студия создает "жесткие" NSFW-мультики

Французская студия выпускает беспрецедентно "жесткий" мультсериал с издевательствами над популярными героями. Ролики выпускает компания Bobby Prod и ее дочернее предприятие Bobbypills.



В коротких роликах появляются легендарные и популярные персонажи кино и поп-культуры от телепузиков до принцессы Леи из Звездных войн.



Мультипликационные ролики имеют различные тематики, но во всех присутствуют мазохизм, извращения, высмеивание религий, обнаженные гениталии и другие "крайности".



Большинство роликов сняты на французском языке, но их суть можно понять без перевода. Также есть дублированные на русский язык видео.



Предупреждение 18+



Пользователи сети по разному относятся к такому творчеству, но оно имеет своих поклонников. Многие ролики собирают сотни тысяч просмотров.













