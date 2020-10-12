В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус

В американском штате Луизиана полицейские устроили погоню за 11-летним мальчиком, который угнал школьный автобус в городе Батон-Руж. Ребенка задержали, сообщает местный телеканал WBRZ.



Указано, что утром в воскресенье ребенок пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени (19.00 по Киеву). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.



Полицейские окружили автобус, вывели малолетнего угонщика из автобуса и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".



Другой местный канал WAFB9 добавляет, что в погоне участвовали "дюжины полицейских". Школьник на автобусе и вереница полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.

