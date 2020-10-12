Патоген, вызывающий скарлатину, мутировал и стал намного опаснее

Скарлатину вызывают бактерии Streptococcus pyogenes. Это опасное заболевание характеризуется сыпью, лихорадкой, острым тонзиллитом и общей интоксикацией. Согласно статистике, в первой половине прошлого века данная инфекция лидировала среди причин смерти детей на Западе.



Во второй половине XX века появились эффективные антибиотики, что позволило практически полностью уничтожить скарлатину. Но врачи констатируют: с 2011 года в странах Северо-Восточной Азии, Великобритании и Австралии фиксируются новые вспышки инфекции.



Так, во всем мире показатели случаев заболеваемости скарлатиной среди детей подскочили в 5 раз, достигнув 600000. Новые исследования под руководством Квинслендского университета показали: причина роста заболеваемости заключается в мутировании патогена. Изучению подвергся штамм, вызвавший в 2011 году вспышку скарлатины на северо-востоке Азии.



Оказалось, этот штамм не походил на возбудителей из прошлого. Новый штамм Streptococcus pyogenes отличался повышенной вирулентностью, токсичность и агрессивностью. "Прокачал" патоген горизонтальный перенос генов. В геном бактерии был включен генетический материал фага - вируса, обычно поражающего бактерию.



Родился опасный бактериальный клон, которому новые гены, полученные от фага, помогают выделять еще более токсичные белки, легко и быстро проникая в клетки. Именно эта модификация патогена вызывает вспышки скарлатины в современном мире.

