Режиссер «Настоящего детектива» снимет три эпизода «Властелинов воздуха»

Кэри Фукунага станет режиссером первых трех эпизодов мини-сериала от Apple «Властелины воздуха». Об этом пишет Deadline.



Всего в сериале будет десять эпизодов. Шоу основано на книге Дональда Миллера и рассказывает о молодых летчиках, которые воевали на борту бомбардировщика против нацистской Германии во время Второй мировой.



«Властелины воздуха» — это продолжение сериалов о Второй мировой войне «Братья по оружию» и «Тихий океан», которые вышли на HBO. Однако от «Властелинов воздуха» канал отказался, и он перешел к Apple, которая выпустит его на стриминг-платформе Apple TV+. Бюджет сериала оценивают в $200 миллионов.



Исполнительными продюсерами сериала выступят Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман, которые участвовали в создании двух предыдущих частей трилогии.



Кэри Фукунага был режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (выйдет 2 апреля 2021 года) и сериала «Настоящий детектив».





