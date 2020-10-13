Ученые заявили о новой стадии эволюции человека

Австралийские ученые заявили, что обнаружили новую стадию эволюции современного человека, на которой исчезают зубы мудрости и появляется дополнительная артерия, сообщает Голос Америки.



"Все больше детей в мире рождается, не имея заложенных в челюсти зубов мудрости - об этом заявляют австралийские ученые, проанализировав данные развития человека за последние 250 лет. По их словам, за последние более двух столетий физиология человека менялась быстрее всего в истории эволюции. У современных людей, по сравнению с их относительно недавними предками, лицо стало меньше, появилась дополнительная артерия на предплечье, а в ногах - дополнительные кости", - говорится в отчете ученых Университета Флиндерс, что в Южной Австралии.



Отмечается, что большинство людей рождаются с зубами мудрости, которые в подростковом возрасте, или позже, начинают выходить наружу. Ученые считают, что эти зубы нужны были людям в древние времена для пережевывания сырой или очень твердой пищи, впрочем, теперь они становятся лишними.



"Так как лицо становится меньше, для зубов мудрости не остается много места, потому что челюсть уменьшилась", - сказал доктор Теган Лукас с Университета Флиндерс.



Ученые подчеркивают, что о быстрых эволюционных изменениях свидетельствует также появление дополнительной артерии в предплечье человека. Раньше дети рождались с этой артерией и она быстро исчезала, а теперь каждый третий человек имеет этот кровеносный сосуд до конца своей жизни.



"В исследовании также говорится, что все больше людей в мире рождается с дополнительной маленькой косточкой позади колена, которая называется фабелла. Ранее считалось, что эту кость человек потерял в ходе эволюции", - говорится в сообщении.



Также в стопе человека ученые заметили дополнительные суставы, соединяющие кости.

