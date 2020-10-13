Джоли и Вальц сыграют в экранизации романа Лайзы Дженовы

Анджелина Джоли и Кристоф Вальц ведут переговоры о съемках в экранизации романа известной писательницы и нейробиолога Лайзы Дженовы. Об этом сообщает Variety.



Речь идет о романе Every Note Played («Каждая сыгранная нота»), который вышел в 2018 году. Права на показ приобрела компания STXfilms.



Джоли сыграет героиню по имени Карина, которая возьмет на себя роль опекуна своего бывшего мужа. Ее экс-супруг Ричард (Кристоф Вальц) — успешный пианист, у которого диагностируют боковой амиотрофический склероз. Когда он потеряет возможность играть и жить самостоятельно, Карина неохотно согласится заботиться о нем.



Режиссер картины — Майкл Сакси, снявший фильмы «Серые сады» с Дрю Бэрримор, «Клятва» с Рейчел МакАдамс и Ченнингом Татумом, а также популярный сериал «13 причин почему».



Сценарий к экранизации напишут Моне Клейтон и Дэвид Манделл. Клейтон также выступит продюсером совместно с Ричардом Бартоном Льюисом и Габриэль Жеру-Табак.



«Мы очень рады, что собрали исключительную команду кинематографистов, чтобы снять сильную, эмоциональную и вдохновляющую историю», — заявил председатель компании STXfilms Адам Фогельсон.



Автор Every Note Played Лайза Дженова также известна по роману «Все еще Элис», экранизация которого принесла «Оскар» Джулианне Мур.



В 2021 году Джоли сыграет одну из главных ролей в фильме «Вечные» от Marvel. Вальц также скоро появится в фильмах «Не время умирать» и «Французский вестник».





