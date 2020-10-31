Выбираем табак для кальяна. Важные особенности, о которых стоит помнить

Курение кальяна — древняя восточная традиция, которая хорошо прижилась среди наших соотечественников. Особенность этого курительного аппарата в том, что в нем табачный дым проходит через воду, и тем самым подвергается охлаждению. Это очищает дым, делает курение легче и комфортнее. Чтобы подготовиться к приятному времяпровождению, нужно позаботиться о разных деталях. Сегодня вместе с магазином tabakka.com.ua обсудим особенности выбора табака для кальяна.

Марка, зарекомендовавшая себя

На современном рынке можно найти разные виды табака. Но уже много лет любимцем публики остается марка Daily Hookah. Очень большой выбор различных вкусов ожидает решивших купить дейли хука, ведь эта компания делает акцент на качестве и разнообразии продукции. Этот табак производится на базе листа Виржиния — сырья высокого класса, обеспечивающего высокую дымность.

Перечислим лишь некоторые виды табака Daily Hookah, доступные покупателям:

Daily Hookah Element Mn («Мангус»);



Daily Hookah Element Nr(«Нектарин»);



Daily Hookah Element Ng («Нугатий»);



Daily Hookah Element Dn («Дыниум»);



Daily Hookah Formula 08 («Клубничный Мильфей»).

Всего предлагается более сотни различных вкусовых концепций. Каждый из вкусов заслуживает внимания. Табак со вкусом экзотических фруктов отличается насыщенностью, пряностью. Аромат «Клубничный мильфей» многим напоминает свежую французскую булку с клубничным джемом.

Табак Daily Hookah относится к легким сортам, так как в его составе понижено содержание никотина. Его часто рекомендуют начинающим.

На что еще стоит обратить внимание при выборе табака

Один из важных показателей — это крепость, и она зависит от содержания никотина. Чем больше никотина в составе, тем большей крепостью отличается продукт. С одной стороны, такой табак накуривает сильнее. Но с другой, и для легких он более вредный.

Еще один фактор — количество сиропа в смеси. Чем ее больше, тем более насыщен табак. Но чрезмерное количество ароматизатора и патоки плохо сказываются на качестве.

Также важно выбрать компанию-производителя. Определиться в этом моменте — дело индивидуальное. Здесь совет один: чтобы подобрать табак, нужно перепробовать продукты разных производителей. Часто разные компании производят одинаковые виды табака. Но при этом одному человеку понравится табак у одного производителя, а другой категорически остановится на другом. Новичкам рекомендуется начинать курение с более легких сортов, подбирая табак на свой вкус и не боясь смешивать разные сорта для получения интересного микса.