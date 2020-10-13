Специалисты усомнились в безопасности лекарства против коронавируса

Фавипиравир и препараты на его основе, используемые в терапии COVID-19, вызвали сомнения у экспертов Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, передает "Известия". Оказалось, в инструкции к японскому препарату "Авиган", в основе которого лежит фавипиравир, говорится о способности фавипиравира вызывать патологии плода. Также сообщается о вероятности моторных нарушений (внезапная неосознанная мышечная активность) в связи с воздействием на центральную нервную систему.



Росздравнадзор, в свою очередь, заявляет, что данные о побочных эффектах со стороны двигательной активности в ведомство не поступали. Однако представители ведомства выразили готовность в случае необходимости изменить инструкции к российским препаратам - к "Коронавиру" и "Арепливиру". Напомним: впервые фавипиравир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как средство для лечения гриппа. До середины 2020 года о нем в целом не вспоминали, что выливается в скудность информации о его безопасности. А японский производитель так и не опубликовал ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS CoV-2.



Комментирует врач, фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев: "Указывается на возможность двигательных нарушений и повышения риска падений. Впрочем, там же уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена. Есть также данные о риске нарушений развития плода, в связи с чем и японские, и российские органы здравоохранения внесли в инструкции строгое предупреждение: необходим тест на беременность до начала терапии и после ее окончания. В ходе лечения и в течение одного месяца после его окончания обязательна эффективная контрацепция. Помимо действия на плод, фавипиравир нарушает формирование сперматозоидов, поэтому барьерная контрацепция обязательна и для мужчин. Многие пациенты получают повышение концентрации мочевой кислоты в крови, что опасно для больных подагрой. Нередко также происходит повышение уровней печеночных ферментов".



Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объясняет наличие данных побочных эффектов тем, что препарат, подавляя вирусную РНК, оказывает воздействие и на РНК клеток человека. "По сути, фавипиравир - это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа. Это препарат для применения в экстремальных ситуациях. Например, для больных с высокой вирусной нагрузкой, то есть с большим объемом поражения тканей. В этом случае положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата. Применение же фавипиравира для легких и среднетяжелых форм, как это прописано в инструкциях к разрешенным отечественным "Коронавиру" и "Арепливиру", неоправданно", - подчеркивает Волчков.

