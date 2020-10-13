Экспресс-кредит на карту без справок, поручителей и кредитной истории

Заемные деньги часто позволяют «закрыть» срочные денежные вопросы и выручают при нехватке средств на большую покупку или необходимости погасить какой-либо обязательный платеж. Обращение за кредитом в банк в таких ситуациях помогает не всегда, поскольку там перед заемщиком сразу ставятся серьезные требования, связанные со сбором множества справок и поиском поручителей. Иногда непреодолимой преградой становится плохая кредитная история, но даже при хорошей репутации заемщик не избавляется от длительного ожидания решения по своей заявке.

«Быстрые» деньги

По-настоящему доступный займ могут предложить организации, специализирующиеся на экспресс-кредитах. Их работа полностью автоматизирована, поэтому заявителю остается подождать буквально считанные минуты и получить кредит онлайн на карту быстро и без лишних требований. Условий всего три: достаточно наличия банковской карты с не истекшим сроком действия, паспорта и выхода в Интернет, чтобы оформить «быстрый» кредит. В редких случаях менеджеры сервиса могут уточнить некоторые вопросы, для чего они сами связываются с кредитополучателем по указанному в процессе регистрации телефону. Все, что остается заявителю: оставить свою заявку на сайте сервиса, указав нужную сумму и сроки кредита.

О процентной ставке

Экспресс-кредиты не стоит рассматривать в качестве источника долгосрочных инвестиций, поскольку они являются, скорее, оперативной денежной помощью, которая избавит от неприятной необходимости брать деньги в долг у друзей или родственников. Но минимальные требования, когда любой желающий может оформить кредит онлайн без фото, справки о доходах или проверки кредитной истории, вынуждают кредитодателей перестраховываться путем использования более высоких, нежели в банковских учреждениях, процентных ставок. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе 2,1% в день выглядят оптимальными условиями для того, чтобы получить деньги в долг максимально оперативно и вернуть займ в минимально возможные сроки. Наконец, обращаясь за таким кредитом повторно, можно всегда рассчитывать на некоторое снижение ставки.

Как оформить экспресс-кредит?

Воспользоваться заемными деньгами может каждый, кто зарегистрируется на сайте сервиса groshik.com и оставит свою заявку. Там же можно ознакомиться с условиями получения кредита и порядком его погашения. Деньги перечисляются на карты любых банков сразу после ознакомления пользователя с кредитным договором.