«Интер» начинает акцию «Посади дерево»

Ежегодно в Украине уничтожается около 4,5 млн деревьев. Это приводит не только к изменению климата и природным катаклизмам: массовая вырубка деревьев в лесополосах вдоль дорог и полей становится причиной опасного явления – пылевой бури. Жители Киева уже столкнулись с подобным в этом году – впервые за 50 лет! Чтобы избежать таких проблем, важно беречь зеленые насаждения и высаживать новые деревья. Телеканал «Интер» начинает всеукраинскую акцию «Посади дерево» и призывает всех неравнодушных людей присоединиться к этой инициативе.

«Мы все хотим быть здоровыми, мы все хотим дышать чистым воздухом и все беспокоимся о том, чтобы наши дети жили в нормальной экологической обстановке, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Что мы для этого можем сделать? Мы точно можем посадить деревья. Не мы первые и не мы единственные проводим такого рода акцию. Такие инициативы есть в стране. Мы также поддерживаем другие организации и людей, которые уже этим занимаются. Но мы хотим, чтобы это движение стало масштабным и массовым. С учетом того, что мы – телевидение, которое способно объединять миллионы людей, я считаю, что наша инициатива может быть максимально эффективной. Конечно, мы и сами посадим деревья, само собой. Но главное – чтобы люди нас массово поддержали по всей стране. «Посади дерево» – это абсолютно предметная инициатива, которая, я надеюсь, будет иметь хорошие масштабные результаты всем нам на пользу».

К сожалению, не все украинцы понимают, каким воздухом дышат. Хотя журналисты «Интера» в сюжетах часто рассказывают об экологических проблемах. Цель акции «Посади дерево» – привлечь внимание к проблеме сокращения количества зеленых насаждений и необходимости восстановления лесов по всей стране, а также популяризация высадки деревьев в черте населенных пунктов. Именно озеленение является единственным естественным способом очистки и охлаждения воздуха. Согласно исследованиям, климат в Украине станет более комфортным, если каждый взрослый житель нашей страны ежегодно будет высаживать хотя бы по 2 дерева.

Но чтобы посадить дерево, важно знать, как это правильно сделать. В рамках инициативы «Посади дерево» будет подробно и предметно объясняться алгоритм действий. В какие организации нужно обращаться, чтобы получить разрешение? Где и какие деревья лучше сажать? Где брать саженцы? Как ухаживать за зелеными насаждениями? Всю необходимую информацию об этом можно будет найти на сайте derevo.inter.ua, в сюжетах программ «Утро с Интером» и «Свiдок» на НТН, в специальных роликах и в социальных сетях «Интера».

«Посади дерево» – это постоянно действующая акция. Понятно, что высаживать деревья лучше всего осенью и весной. Но на протяжении всего года будет идти системная и масштабная работа: помимо информационной кампании в эфире, в социальных сетях и на сайте derevo.inter.ua, будет создана специальная карта с информацией о насаждениях, появившихся в рамках акции «Посади дерево». Любой желающий сможет отметить на ней дерево, которое посадил лично. Также мы будем информировать о других подобных инициативах, чтобы сделать высадку деревьев в нашей стране массовым и масштабным явлением. Если все люди будут понимать, что нельзя жечь листву и траву, а надо высаживать деревья, – качество воздуха улучшится в разы. Это то, что все мы реально можем сделать для себя и наших детей. Телеканал «Интер» призывает телезрителей присоединяться к движению «Посади дерево» и высаживать зеленые насаждения в своих населенных пунктах. Детальная информация на сайте derevo.inter.ua.