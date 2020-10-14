Что такое каминная топка и как правильно выбрать топки для каминов?

Под каминной топкой нужно понимать встраиваемую часть камина, в которой непосредственно осуществляется сгорание топлива. Современная, хорошая каминная топка конкурирует с газовыми и электрическими котами по производительности, поэтому может выступать в качестве основного отопительного оборудования. Но немногие покупатели знают, как выбрать топки для камина, какие производители представлены на рынке? В статье мы рассмотрим основные характеристики, влияющие на выбор, от каких факторов зависит цена подобных вкладышей?

Какие бывают топки для камина?

Все топки бывают 2-х видов: открытые и закрытые. Открытые являются частью самой кладки у них не предусмотрено дверцы. У закрытых уже есть дверца, в которую встроено термостойкое стекло, выдерживающее температуру в пределах 700°C. Сейчас в Украине каминная топка качественная закрытого типа пользуется большим потребительским спросом, поскольку она более безопасная и, по сути, представляет собой полноценный камин. Конструкция включает:

радиаторные пластины, отвечающие за увеличение теплоотдачи;

отверстия для подачи наружного воздуха;

каналы подачи вторичных воздушных масс для повышения общей производительности;

систему защиты от копоти «чистое стекло»;

механизм гильотина для подъема дверцы.

По материалу все каминные топки делятся на стальные и чугунные. Оба материала одинаково хорошо переносят тепловую нагрузку, но чугун более устойчив к деформации при условии продолжительной эксплуатации. Если вы планируете использовать топку как основной отопительный прибор, лучше выбрать чугун.

Как выбрать топки для камина: функциональные особенности

Присматривая топки для камина, учитывайте форму стеклянной вставки. Она должна обеспечивать достаточный угол обзора и защищать пространство вокруг топки от горящих углей. Стандартными считаются модели, у которых стекло есть только спереди. Но также в продаже есть камины со стеклом сбоку. Они разработаны специально для углового расположения и хорошо подходят для совмещенных помещений, например, кухни и гостиной. Также отдавайте предпочтение моделям с опцией очистки внутренне поверхности стекла воздушными потоками. Это упрощает уход за оборудованием.

Еще один важный аспект – формат подачи воздуха внутрь. В обычных твердотопливных печах он подается через зольник. Это способствует быстрому сгоранию дров, что неэкономично с точки зрения их потребления и теплоотдачи. Оптимально наличие каналов сверху и снизу конструкции, поскольку это позволяет создать воздушный поток, обеспечивающий более качественное сгорание топлива. Он также отвечает за очищение стекла.

Качественные топки каминные: требования к конструкции

Сейчас в Украине топки для камина купить можно в любом строительном гипермаркете. Но далеко не каждый производитель предлагает действительно добротные, безопасные решения. Если у вас есть возможность наглядно оценить состояние оборудования, обратите внимание на следующие аспекты:

дверца должна максимально плотно прилегать к раме, между ней и рамой обязательно наличие уплотнительной резинки;

если вы присматриваете топки каминные как альтернативу котлам для постоянной растопки в холодное время года, остановитесь на моделях без шибера;

в подавляющем большинстве модификаций не предусмотрен зольник.

Где можно заказать топки для камина с доставкой по Украине?

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