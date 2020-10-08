Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Коронавирус в последнее время начал активно распространятся в Белом доме, к настоящему моменту зафиксировано 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации и лиц, с которыми они были в контакте, сообщил телеканала АВС.



Телеканал ссылается на внутренний документ Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), с которым он ознакомился.



В документе отмечается, что среди инфицированных президент Дональд Трамп, его супруга Мелания, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер.



АВС подчеркивает, что новые данные свидетельствуют как о "растущем кризисе в Белом доме", так и том, что правительственные чиновники пытались блокировать информацию о распространении инфекции.



Ранее ABC сообщал о заразившихся вирусом 24 сотрудниках Белого дома.

