СБУ хочет заблокировать Вконтакте через Google Play и Apple Store

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к компаниям Google и Apple, чтобы предотвратить распространение социальной сети "Вконтакте" в Украине. Иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории нашей страны в соответствие с национальным законодательством.



Об этом говорится в ответе на запрос "Укринформа".



Так, в письме сказано, что СБУ принимает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины в кибернетической и информационной сфере.



"В ходе мониторинга (эффективности санкций - Ред.) установлено, что большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако, отдельными компаниями в обход запретов принимаются меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировки ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств. По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - заявила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.



Кроме того, СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам обратилась в Министерство иностранных дел Украины. Она попросила проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании "Google, LLC" и "Apple Inc." в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.



В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторые виды санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, предусмотренных статьей 4 Закона Украины "О санкциях", а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за действия направленные на нивелирование или обход уже примененных ограничительных мероприятий (санкций).



Кроме того, как сообщается, действующим законодательством не урегулирован порядок и механизм выполнения такого вида санкций, как запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей сети интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к субдоменам.



"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому СБУ в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания", - добавила Гитлянская.

