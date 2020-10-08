Население может стать более уязвимым к коронавирусу из-за введения ограничений – исследование

Введение краткосрочных карантинов может только продлить пандемию коронавируса COVID-19 и привести к большему числу летальных исходов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование Эдинбургского университета.



"Результаты исследования позволяют предположить, что незамедлительные мероприятия оказались крайне эффективны в снижении пикового спроса на койки в отделениях интенсивной терапии, но они также продлевают эпидемию, в некоторых случаях приводя к большему числу смертей в долгосрочной перспективе", - написали исследователи.



Ученые подчеркнули, что, когда ограничения снимают, значительная часть населения остается уязвимой к заражению коронавирусом, а многие - уже инфицированными.



"Это потом приводит ко второй волне инфекции, что приводит позднее к большей смертности", - отметили ученые.



По данным Sky News, в ходе исследования ученые изучили различные меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе социальное дистанцирование людей старше 70 лет, социальное дистанцирование всего населения, закрытие школ и университетов, а также изоляцию дома на семь и на 14 дней людей, у которых развиваются симптомы заражения.



Так, ведущий исследования профессор Эдинбургского университета Грэм Окленд, в частности, отметил негативные стороны закрытия школ.



"В краткосрочной перспективе закрытие школ способствует снижению суровости первой волны в том смысле, что не было необходимости в больницах Найтингейл (группа больниц реаниматологии в Великобритании), но это решение сделало нас более уязвимыми к последующим волнам инфекции", - цитирует телеканал слова Окленда.



По словам авторов исследования, окончательный показатель смертности людей с COVID-19 в большей степени зависит от возраста инфицированных, а не от общего числа заразившихся коронавирусом.



Таким образом, исследователи призывают разработать "различные стратегии для разных возрастных групп с большим акцентом на защиту пожилых и уязвимых людей". Ученые отметили, что для властей существует необходимость в определении приоритетных целей, будь то сокращение числа заразившихся, снижение показатели смертности или же уменьшение нагрузки отделений интенсивной терапии.



Комментируя результаты исследования, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулхаус сказал: "Карантин устраняет текущий кризис, но не предоставляет долгосрочного решения".



"Возможно, ключевой урок, который нужно вынести из этого исследования, - это предупреждение о том, что если мы позволим краткосрочному мышлению диктовать нам способы реагирования на COVID-19, тогда, возможно, мы не сможем принять лучшее решение для долгосрочной минимизации бремени, лежащем на системе здравоохранения", - пояснил Вулхаус.



В начале пандемии коронавируса COVID-19 большинство стран ввели общенациональные карантины для борьбы с инфекцией - людям не разрешалось без надобности выходить на улицу, закрыли предприятия, магазины розничной торговли, перестали работать общественные заведения и государственные учреждения. За нарушение правил некоторые страны вводили систему штрафов.



Из-за ограничений экономики ряда стран понесли потери.



Осенью в связи с новой волной коронавируса некоторые государства, в частности, Великобритания, Франция, Бельгия, Испания, Германия вновь начали вводить меры по борьбе с коронавирусом, а в Израиле ввели повторный общенациональный карантин.

