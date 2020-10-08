На местные выборы при ухудшении ситуации с COVID-19 готовы идти почти половина украинцев

На местные выборы, назначенные на 25 октября, даже несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, готовы идти 46% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября, передает УНН.



Так, о своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются (50/50), еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.



"В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно", - говорится в сообщении.



Как указано, за последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились.



Добавим, опрос проводился 4-7 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

