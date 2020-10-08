Словакия тоже намерена отозвать своего посла из Беларуси

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси. Это будет сделано из солидарности с Литвой и Польшей.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Telegram.



Сообщается, что сегодня она встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется словацким правительством.



"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.

