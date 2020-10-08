Восстановление экономики Франции приостановилось

Экономика Франции в сентябре функционировала примерно на 95% от докризисного уровня, как и месяцем ранее, сообщил в четверг Банк Франции.



Регулятор подтвердил свой прогноз роста ВВП страны в третьем квартале на уровне 16% в квартальном выражении после падения показателя на 13,8% в апреле-июне.



Банк Франции отмечает существование значительных различий между секторами. Уровень активности в большинстве отраслей, на которые приходится 90% экономики страны, включая фармацевтику, сельское хозяйство и телекоммуникации, приближается к докризисному. В то же время, представители транспортного машиностроения, сферы гостеприимства и развлечений продолжают испытывать давление.



"Прогнозы на октябрь также свидетельствуют об относительной стабильности в промышленности, секторе услуг и строительстве", - заявили в Банке Франции по результатам опроса 8,5 тыс. компаний.



Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил в интервью AFP, что компании настороженно подходят к прогнозам на октябрь.



"Они все еще ожидают стабильности в своей деятельности, но признают рост неопределенности, особенно в наиболее затронутых отраслях", - сказал он.



Однако в Банке Франции отметили, что руководители опрошенных предприятий ожидают роста активности в автомобильной индустрии, аэрокосмической отрасли и других транспортных секторах.

