Генсек НАТО призвал Минск и Москву уважать права белорусов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Минск и Москву уважать право белорусов определять свое будущее посредством диалога. Также в НАТО призвали Минск пересмотреть свое решение об ограничении присутствия в стране союзников Альянса.



Об этом Столтенберг заявил во время визита в Эстонию, передает пресс-служба НАТО.



В Альянсе заявили, что все союзники поддерживают суверенную и независимую Беларусь.



"И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее посредством инклюзивного политического диалога", - сказал Столтенберг.



Он выразил сожаление о решении белорусских властей ограничить дипломатическое присутствие союзников НАТО в Беларуси.



"Союзники солидарны, и мы призываем Минск пересмотреть свое решение", - добавил Столтенберг.

