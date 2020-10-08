Асад: война в Сирии не закончена

Война в Сирии не закончена до тех пор, пока некоторые территории страны занимают террористы. Об этом заявил президент страны Башар Асад.



"Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время", - сказал Асад.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. За это время погибли около 400 тысяч человек, почти 7 миллионов покинули страны, часть из них уже вернулась.

