Эрдоган обвинил Армению в желании создать масштабный конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. Он обвиняет международное сообщество в двойных стандартах по отношению к Нагорному Карабаху.



Об этом турецкий лидер заявил в интервью газете The Peninsula.



По его словам, Армения при любой возможности проявляет агрессию и враждебность по отношению к турецкой нации.



"Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта", - заявил Эрдоган.

