В полиции рассказали, как камеры на дорогах повлияли на число ДТП

На участках с камерами фотофиксации почти в три раза снизилось количество ДТП с погибшими и травмированными. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Государственной патрульной полиции Алексея Билошицкого.



"Исходя из анализа ДТП с погибшими и/или травмированными лицами на участках, где используются камеры автоматической фиксации за июнь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось втрое, а на отдельных участках дорог количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, а на некоторых участках дорог - аварии прекратились вообще", - рассказал Билошицкий.



Он отметил, что автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине с 1 июня 2020 года, а запуск был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения. Основной причиной ДТП, по его словам, является превышение безопасной и установленной скорости движения.



Также Билошицкий добавил, что все камеры устанавливались на самых опасных участках дорог с наибольшим количеством ДТП.

