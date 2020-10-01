О чем забыл рассказать нардеп Лерос

Несколько последних недель имя Гео Лероса звучит со всех сторон, что не удивительно, ведь экс-депутат от Слуги народа подливает масла в огонь каждый день, лишь бы оставаться на слуху и отработать «долг» Богдану и Порошенко. Об этом пишут журналисты Интернет-издания КомPRомат, изучив биографию скандального политика и разобравшись в происходящем.



«Гео Лерос, он же Баклан - деятель культуры, начавший свою политическую карьеру в 2014 году с поста советника киевского городского головы - Виталия Кличко, который на тот момент был главой партии “Солидарность” Петра Порошенко. Уже через 2 года ему предложили пост повыше и он стал советником министра информполитики Юрия Стеця, который в свою очередь был ставленником того же Порошенко.



Набравшись опыта в политической среде и получив поддержку Порошенко, Баклан, он же Лерос, почувствовал себя, как за каменной стеной. Так, в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики “честный” Лерос украл из государства 3,6 млн гривен, а его руководители прикрыли все эти деяния», - говорится в сообщении.



«Позже, в 2019 году, Гео идет на выборы в парламент. Идет беспартийным, с красивой историей о том, что он режиссер, деятель искусства и много чего знает и умеет. И заходит во фракцию “Слуги народа”. Сразу же находит поддержку в лице Андрея Богдана и начинает плясать под его дудку.



Таким образом, он 5 лет работал под руководством Петра Алексеевича, а в парламент зашел с его главным оппонентом - Зеленским.



Но уже через год все стало на свои места. Лерос, получив указание от Порошенко, начал дестабилизировать ситуацию внутри партии “Слуга народа”. И все сложилось очень своевременно, в канун местных выборов. Пока рейтинг партии Порошенко растет, “Слуга народа” ежедневно оказывается в центре скандала. А источником всех провокационных новостей становится именно Гео Баклан.



Откуда Гео получает информацию и какие свои грехи замаливает мы расскажем в следующем материале», - резюмируют авторы статьи.



