В Киеве в 2021 году откроют городской детский кардиоцентр

Киевский городской детский кардиологический центр планируют открыть в 2021 году на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян - о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", - сказал Кличко после осмотра базы для создания центра, цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.



Он отметил, что основное учреждение, где можно получить такую специализированную помощь, - Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.



Около 15% пациентов центра - киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов центра почти 30% были киевлянами - более 12 тысяч человек.



В центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца, в случае необходимости - проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.



"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, нуждающиеся в высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностика, медикаментозное лечение и хирургическая коррекция врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре ", - добавил мэр Киева.



Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В настоящее время завершают строительство корпуса. В следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.

