Дом Криштиану Роналду обокрали

Дом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на португальском острове Мадейра ограбил неизвестный. Об этом сообщает Daily Mail.



Инцидент произошел утром в среду, 7 октября. Среди украденных вещей оказалась футболка туринской команды с автографом игрока. Что еще пропало из дома, не уточняется. Местная полиция начала расследование, правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых хорошо видно преступника. По данному делу пока никто не арестован.



Роналду в нынешнем сезоне провел два матча в итальянской серии А. 35-летний португалец забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

