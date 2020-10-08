В ООН опубликовали отчет по Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал новый отчет о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Отчет содержит требования к Российской Федерации. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.



По ее словам, в новом отчете ООН содержатся конкретные требования к РФ "без дипломатических эвфемизмов". В частности, организация требует прекращения задержаний, пыток и принудительного переселения жителей Крыма, обеспечения свободы слова и религии, а также отменить запрет Меджлиса.



"Россия должна обеспечить образование на украинском языке, прекратить призыв украинцев в ВС РФ, восстановить имущественные права лиц, лишенных титула в результате "национализации". Все это будет частью новой крымской резолюции Генассамблеи ООН", - подчеркнула Джапарова.

