В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"

По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".



По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.



"Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", - подчеркнул Рау.

