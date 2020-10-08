В Польше срочно возвращают всеобщий масочный режим

С субботы, 10 октября, на всей территории Польши вводится обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.



Об этом в четверг, 8 октября, во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Глава польского правительства объявил, что начиная с субботы карантинные ограничения "желтой" зоны будут распространяться на всю территорию Польши. При этом в "красной" зоне окажутся пять поветов, там ограничения окажутся более серьезными. Стоит отметить, что еще 3 октября в "зеленой", безопасной зоне, находилось большинство регионов страны.



"Это означает, что мы обязаны прикрывать рот и нос в общественных местах, в общественном транспорте, в различных местах", - подчеркнул премьер.



По его словам, причиной такого решения является то, что "в желтой зоне уже около 100 поветов".



"Это одна треть страны. У нас есть выбор: либо закрыть сообщение с отдельными провинциями, либо ввести ограничения на свободу передвижения (...), либо ввести ограничения по всей стране, аналогичные ограничениям в соседних странах", - добавил Моравецкий.



Премьер добавил, что дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса в Польше будут представлены в субботу.



По последним данным в Польше выявлено 111 599 случаев коронавируса (+4 280 за сутки), 2 867 пациентов скончались.

