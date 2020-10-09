Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело

По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио". "Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев.

Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев



Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".



"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.



В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".



Ранее интернет-издание "Экономическая правда" сообщила о том, что Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки СБУ.



В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о "масштабных нарушениях, неэффективных управленческих решениях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд грн, в том числе финансовым нарушениям, которые привели к потерям - 75,486 млрд грн".

