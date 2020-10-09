МИД РФ считает штраф Польши "Газпрому" политическим

Представитель МИД России Мария Захарова назвала политически мотивированным решение польского регулятора оштрафовать "Газпром" и его партнеров по проекту "Северный поток-2", пишет ТАСС в четверг, 8 октября.



"Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера", - сказала Захарова.



"Мы нисколько не удивлены стараниями Варшавы с помощью сомнительных методов, включая использование мер, явно не соответствующих юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода "Северный поток-2", - добавила она.



Представитель МИД РФ считает, что решение принято для того, чтобы в угоду США создать альтернативный хаб для перепродажи американского сжиженного газа в страны Восточной Европы.



Напомним, польский регулятор оштрафовал "Газпром" и компании-партнеры по "Северному потоку-2" за несогласованное с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта. В течение месяца компании должны разорвать соглашение или будет взыскан штраф - 7,6 млрд долларов с "Газпрома" и 100 млн долларов с его партнеров.

