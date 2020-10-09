Вакарчука в Раде заменит Богема из "Правого сектора"

После выхода из состава фракции "Голос" Святослава Вакарчука в нее войдет 43-летний участник боевых действий на Донбассе Андрей Шараскин. Он воевал в составе "Правого сектора", где получил позывной "Богема", а также был заместителем командующего Украинской добровольческой армии, которая подконтрольна Дмитрию Ярошу.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря партии Ярему Духа.



"Андрей Шараскин присоединится к фракции "Голоса" в Раде. Андрей Шараскин (позывной "Богема") - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ожидает постановления ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - сказал Дух.



Место Вакарчука в парламенте должна была занять Алина Свидерская (№19 в партийном списке), однако она решила остаться в команде партии, но вне парламента. Поэтому место в Раде получил №20 Шираскин.



"8 октября истек последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса ", но не заходить в Раду", - добавил Дух.



В ЦИК подтвердили, что Свидерская не предоставила документы, а срок истекает 8 октября.



Шараскин родился в 1977 году в Тернополе, где и живет. Он окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого и стал актером. За время профессиональной актерской деятельности снялся в сериалах "День рождения Буржуя" и "Женский доктор".



В 2006 году основал компанию "Театральная компании Андрея Шараскина", которая до сих пор занимается театральными постановками и сотрудничает с театрами Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.



Шараскин принимал участие в событиях на Майдане. А с августа 2014 до января 2016 года воевал на Донбассе. С 2016 года состоял заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и награду президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".



В 2019 году Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

