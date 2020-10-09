В штабе Байдена считают, что дебаты 22 октября будут последними перед выборами в США

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден сейчас исходит из того, что 22 октября должны пройти его последние перед выборами в стране дебаты с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг представителем предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд.



Как она отметила, демократы "с нетерпением ждут возможности принять участие в последних дебатах, запланированных на 22 октября". В ответ на предложение представителей президента США провести еще одни прения 29 октября в штабе Байдена заявили: "Трамп не составляет график дебатов". Как говорится в документе, американский лидер не может по своему усмотрению назначать новые даты публичных дискуссий.



Ранее неправительственная комиссия по организации дебатов объявила, что предстоящие прения Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Хозяин Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.



Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).



Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.



Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.



