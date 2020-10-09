Париж считает, что система коллективной безопасности в Европе не может быть создана без РФ

Европейская система коллективной безопасности не может быть создана без участия России. Об этом в четверг на форуме GLOBSEC в Братиславе заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.



"Мы не можем рассчитывать на создание системы коллективной безопасности и обеспечение стабильности в Европе без участия России, - отметил он. - Трудности на пути этого диалога не должны ослаблять нашу волю".



При этом, по его словам, "вести диалог с Россией не значит оказывать ей услугу". Ле Дриан подчеркнул, что в диалоге с РФ, "необходимо проявлять твердость".



Министр добавил, что архитектура коллективной безопасности имеет смысл лишь тогда, когда "участвующие в этом страны соблюдают общие правила". "Этот императив, который относится ко всем, также обязывает и Россию".

