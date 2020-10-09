Патриарх Кирилл назвал пандемию COVID-19 последним предупреждением для человечества

Пандемия - это повод задуматься о спасении души, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил во время проповеди в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.



"Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, - это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа <...>, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном - о спасении души", - говорится в тексте проповеди, который опубликован в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).



Ранее патриарх сообщил, что находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком. Как сообщал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, патриарх "находится в добром здравии, чувствует себя хорошо".



